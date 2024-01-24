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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: تنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة جرائم المخدرات

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على تكثيف جهود التوعية، وأن الوزارة تتصدى لجميع صور الجريمة، وفي مقدمتها جرائم المخدرات التي وصلت قيمة ما تم ضبط 9 مليارات جنيه.

وأضاف وزير الداخلية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أن هناك تنسيقا مع القوات المسلحة حتى لا يتم تهريبها من دول أخرى، وهناك عمل كبير لمنع جرائم المخدرات.

جهود الداخلية في التصدي للجرائم

وكشف وزير الداخلية، أن الوزارة تسعى لمنع الجريمة بكل صورها، وتم التصدي لـ الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد.

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذى خلد بطولات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

وضحى شهداء الشرطة بأرواحهم فى معركة الإسماعيلية عام 1952 أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به المصريون كل عام.

الداخلية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المخدرات الرئيس السيسي

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