وزير الداخلية: تجربة مصر في مراكز الإصلاح والتأهيل حازت اهتمام المجتمع الدولي

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الدولة بذلت جهود كبيرة في القضاء على العشوائيات التي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.



وأشار"توفيق" خلال كلمته ضمن احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي، إلى أن التجربة المصرية في تحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل أتت بثمارها في تقويم سلوك النزلاء وإدماجهم في المجتمع والبعد عن الجريمة من خلال تنمية مهاراتهم.

وأضاف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن التجربة المصرية استحوذت على أنظار المجتمع الدولي، حيث أشادت بها المنظمات الدولية المعنية باعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة.

