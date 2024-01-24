بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تقصد أن هناك فنانة معينة وراء طلاق ياسمين والعوضي كما فهم من تصريحاتها.

العوضي وياسمين

حقيقة تصريحات بسمة وهبة حول طلاق العوضي وياسمين

أضافت وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أنا معرفش ياسمين والعوضي اطلقوا ليه"، موجهة رسالة للفنانة التي تم الترويج أنها السبب في انفصال ياسمين والعوضي، "الست دي في حالها وملهاش دعوة بحد وبدافع عنك وأنا معرفكيش شخصيا والله أشهد بالحق إنك ليس ليكى أى علاقة غرامية مع أى حد فى الدنيا، اللى أنا أعرفه إنك كنتى متجوزة، وعلشان أقول كلمة حق، الفنانة دى مش من الفنانات اللى بتخرج تسهر او بتروح حفلات أو ليها علاقات متعددة عمرنا ما سمعنا عنها حاجة من كده ولكن بوضح كلام اتفهم مني غلط".

الحالة الصحية للفنان أحمد العوضى

أكد المخرج إسماعيل فاروق، في تصريحات إعلامية، أنه أجرى اتصالاً مع النجم أحمد العوضى للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن العوضى أكد له أنه بخير وحالته تحسنت بشكل كبير، ومن المقرر أن يزوره فاروق اليوم لمعرفة آخر التطورات وموعد مغادرته المستشفى وعودته لتصوير مسلسل "حق عرب" خلال أيام.

وأشار إسماعيل فاروق إلى أنه ضغط على أحمد العوضى بشكل كبير في التصوير خلال هذا اليو،م لافتاً:"العوضى قالى إنه تعبان شوية وأنا كنت مصر للانتهاء من مشاهد هذا اليوم فضغت عليه، وهو أيضاً ضغط على نفسه حتى سقط في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لنكسة هناك ولذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحدثت معه اليوم وطمأننى بأنه حالته تحسنت وأصبح أفضل".

العوضي وياسمين

مسلسل حق عرب

أحمد العوضى يعمل حالياً على تصوير مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن.