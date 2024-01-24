البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني جديد في خليج عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب خليج عدن في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها: "تلقينا تقارير عن نشاط لطائرات بدون طيار على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوب المخا في اليمن".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليج عدن في البحر الأحمر، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

قال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن جماعة الحوثي تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

وأكد سريع على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف العدوانِ ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.