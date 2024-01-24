خبير: تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل لسوق العمل

أكد الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، على أهمية تخصصات الذكاء الاصطناعي كبوابة للمستقبل في سوق العمل، حيث تعد هذه التخصصات حجر الزاوية لتطور التكنولوجيا ومتطلبات العصر.

تلبية احتياجات سوق العمل

وصرح الدكتور أسامة إمام، بأن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل لتلبية احتياجاته المتزايدة للكوادر المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ليست مجرد اتجاه، بل هي ضرورة حيوية لتحقيق التقدم التكنولوجي ومواكبة التحولات العالمية.

تأهيل للمستقبل

وأضاف عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أن تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تعتبر من علوم المستقبل التي تلعب دورًا حاسمًا في صناعة التنمية وتطوير المجتمعات، مشددًا على أن الطلاب يجب أن يولوا اهتمامًا خاصًا لهذه التخصصات لضمان تأهيلهم للمستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

مجالات وفرص العمل

وأوضح الخبير التربوي، أن حاجة سوق العمل للخبرات في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي مستمرة في الارتفاع، وتشير التوقعات إلى أن هناك فرصًا كبيرة للعمل في مجالات مثل تطوير البرمجيات، والتحليل البياني، والتعلم الآلي، والتصميم الرقمي، والأمان السيبراني، مما يجعل هذه التخصصات محورية لتلبية احتياجات سوق العمل.

تحفيز للإبداع والابتكار

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إلى أن في إطار التفاعل مع التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات، تبرز كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان ببرامجها المتقدمة، ومن بين أهمها برنامج هندسة البرمجيات، وتأتي هذا البرنامج كجزء حيوي من جهود الكلية لمواكبة التحولات الرقمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

برنامج هندسة البرمجيات

وأضاف الدكتور أسامة إمام، أن هندسة البرمجيات تعد واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت للتكيف مع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على تحليل وتصميم البرمجيات، وتطوير خطط للتعامل مع التحولات التكنولوجية.

من أبرز مميزات البرنامج:

التفاعل مع التطور التكنولوجي:

يصمم البرنامج ليتفاعل بفعالية مع التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، مما يجعله وسيلة مثالية لتحضير الطلاب لمواكبة هذه التحولات.

تحليل وتصميم البرمجيات:

يتيح البرنامج للطلاب فهمًا عميقًا لعمليات تحليل وتصميم البرمجيات، مما يساعدهم في تطوير حلول برمجية متقدمة وفعالة.

تطوير خطط للتعامل مع التحول التكنولوجي:

يعزز البرنامج مهارات الطلاب في وضع خطط استراتيجية لمواكبة التحولات التكنولوجية، مما يجعلهم جاهزين لتحديات سوق العمل.