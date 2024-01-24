رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بـ كلية الآثار جامعة عين شمس.. يتحرى عنه الكثير في الوقت الحالي، خاصة طلاب مرحلة الدراسات العليا بعد إعلان الكلية نتائج الامتحانات بنسبة نجاح بلغت الـ 95.3%.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024

ولذلك حرص "صدى البلد" علي رصد رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بكلية الآثار جامعة عين شمس للطلاب خلال السطور التالية.

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة امتحانات منتصف العام 2024 لطلاب مرحلة الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة عين شمس، فيجب عليه الدخول على الربط المباشر، ولكن لابد من كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

https://ums.asu.edu.eg

واستقبلت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس باستقبال وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الكورى (KOLCA) يرافقه وفد من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة لجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ورافق الوفد ممثلي الامم المتحدة للسكان، جيرمان حداد القائم بأعمال مدير مكتب الامم المتحدة للسكان بمصر ، سالي ذهني مدير البرامج بالامم المتحدة للسكان، ود.امل فليب مدير مشروعات وحدة المرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية بمصر وعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من فريق عمل الوحدة من الأخصائيين والطلاب المتطوعين بوحده دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

وأشادت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بدور الجامعة الفعال في دعم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف داخل الجامعة ومساندة الطلاب في بناء مهاراتهم في مواجهة الأزمات والعنف وتنمية معارفهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق تمكينهم الكامل داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس دور الوحدة في دعم الطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي ، بالإضافة الي عمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الأخصائيين والاستشاريين.

وعلى هامش الفعاليات عرض طلاب الوحدة بشكل مختصر الخدمات المقدمة من الوحدة لنشر الوعي والتعريف بدور الوحدة، بالإضافة إلى توضيح الطلاب لدورهم التطوعي فى وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في الندوات والمبادرات الصحية والقوافل الطبية المختلفة داخل جامعة عين شمس وخارجها.