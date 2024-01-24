الأوقاف تعلن الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان بالدقهلية

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهودها لتكثيف النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي خلال الشهر الكريم ، وفي إطار استعدادات مديرية أوقاف الدقهلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، صرح الشيخ صفوت نظير – مدير مديرية أوقاف الدقهلية - بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني لعام 1445هــ - 2024م الذي سيعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد (النصر) إدارة شرق المنصورة، ويحاضر فيه نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وعلماء الأزهر الشريف وقيادات المديرية والمتميزين من الأئمة وقادة الفكر ، وذلك فضلًا عن عدد من القراء والمبتهلين.



يأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر (1) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، وملتقى الفكر (2) بمسجد ناصر الكبير بالفيوم ، وملتقى الفكر (3) بمسجد (خاتم المرسلين) بالجيزة ، وملتقى الفكر (4) بمسجد (عمر بن عبدالعزيز) بمديرية أوقاف بني سويف ، وملتقى الفكر (5) بمسجد (السيد يوسف) بمديرية أوقاف الأقصر، وملتقى الفكر (6) بمسجد (الفتح) بمديرية أوقاف الشرقية ، وملتقى الفكر (7) بمسجد (سيدي أحمد البدوي) بمديرية أوقاف الغربية، و ملتقى الفكر (8) بمسجد (الميناء الكبير) بمديرية أوقاف البحر الأحمر ، وملتقى الفكر (9) بمسجد (ناصر) بمديرية أوقاف البحيرة، وملتقى الفكر (10) بمسجد (المنشية) بمدينة الطور مديرية أوقاف جنوب سيناء، وملتقى الفكر (11) بمسجد فيصل بمديرية أوقاف الإسكندرية ، وملتقى الفكر (12) بمسجد (الأنصار بشبين الكوم) مديرية أوقاف المنوفية، وملتقى الفكر (13) بمسجد (ناصر) بمدينة بنها – مديرية أوقاف القليوبية ، وملتقى الفكر (14) بمسجد الجامع الكبير (سيدنا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه) بمديرية أوقاف السويس ، وملتقى الفكر (15) بمسجد (المجمع الإسلامي بمركز ومدينة الخارجة) بالوادي الجديد، وذلك وفق الجدول التالي: