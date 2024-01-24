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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع مشاريع تخرج طلاب الطاقة الجديدة والمتجددة

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، شهدت الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة مناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور الدكتور على عبد التواب عميد الكلية، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومشرفي المشروعات وسط فرحة غامرة من الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا اليوم هو تكليل لجهود الطلاب وإنهاء لطريق طويل من العمل والاجتهاد فى ختام العمل الجامعي وخطوة عملية على أرض الواقع للوقوف على مدى استفادة الطلاب من خلال دراستهم على مدار أربع أعوام.

وأشار الدكتور جان على حرص الجامعة الدائم على إعداد طلاب قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل من أجل دفع عجلة التنمية والاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية متمنيًا لجميع الطلاب السداد والتوفيق.

من جانبه أوضح الدكتور على عبد التواب عميد الكلية أن طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة قدموا 7 مشروعات مختلفة تعكس قدرتهم على الإبداع والابتكار والتميز موضحًا أنه قد تم عقد لجان في كل برنامج، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض مشروعاتهم بشكل مستفيض، حيث تضمنت المشاريع:

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١. مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق الفصل الكهربي للماء باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) واستخدام وتوظيف الهيدروجين الناتج في التطبيق المناسب. 
٢. مشروع الري الذكي باستخدام الطاقة الشمسية واستخدام وتطبيق المشروع لري حديقة الجامعة.
٣. مشروع منظف الألواح الشمسية وهو جهاز يستخدم في تنظيف الألواح الشمسية دون تدخل بشري للحصول على أعلى كفاءة من الألواح. 
٤. خلية إنتاج الهيدروجين وعملية فصل غازين الأكسجين عن الهيدروجين واستخدامهم في التطبيق المناسب أيضًا. 
٥ . مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه المالحة وغير الصالحة للشرب وإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاغراض.
٦- مشروع التحكم في قاعة المؤتمرات باستخدام الأنظمة الذكية عن طريق التغذية بأنظمة الطاقة الشمسية "سمارت سيستم".
٧.مشروع جامعة بني سويف التكنولوجية للتحكم في درجة حرارة غرفة سيرفرات الجامعة والحفاظ عليها وعلى أجهزة التكييف العاملة بها مع الاستغناء عن العنصر البشري في التحكم بها، واستخدام الطاقة الشمسية بنظام "التراكنج سيستم" لتشغيل  النظام.

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