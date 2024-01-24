كاتب صحفي: المفاعل النووي بالضبعة هدف إستراتيجي للدولة المصرية|فيديو

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن المحطة الضبعة النووية تمثل حلما للمصريين منذ سنوات طويلة، حيث كانت تسعى الدولة للحصول على المفاعل النووي للطاقة السلمية، لافتًا إلى أنه يعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “عفيفي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن العالم حاليًا يتجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، حيث تعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية التي تتجه للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن امتلاك مصر لهذا المفعل النووي يحقق آمال وطموحات الشعب المصري بشكل كبير للغاية، مضيفًا أن الشعب المصري مستمر في عملية التنمية الشاملة في الدولة، والدولة لم تتوقف عن مسارها في التنمية رغم الظروف الصعبة التي تواجهها.