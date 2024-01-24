تكريم شيكابالا قبل لقاء الزمالك وأم صلال القطري

قام أحمد عوض العتيبه نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم بتكريم محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك قبل انطلاق مباراة الأبيض أمام أم صلال القطري في لقاء تحديد المركز الثالث التي انطلقت على ستاد آل نهيان.



وحرص أحمد عوض العتيبة على منح "شيكابالا" درع نادي الوحدة وقميص الفريق الإماراتي يحمل اسم قائد الزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.