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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح عدد من منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد

بحضور نواب البرلمان
بحضور نواب البرلمان محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية المطورة بمحافظة بورسعيد.

ورافق المحافظ ورئيس الهيئة، كلا من، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب.

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وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية.

ووجه الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد،  فضلا عن التعاون المثمر في تطوير العديد من المنشٱت الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد الذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

بحضور نواب البرلمان محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

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جدير بالذكر،  أن محافظ بورسعيد و رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يفتتحان الجناح البحري بمسشفى السلام الدولي، ويتفقدان وحدة الكلي بمجمع الشفاء الطبي على هامش الزيارة.

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