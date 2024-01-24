اليوم.. سعد رمضان يطرح "عندا شي"

يستعد النجم اللبناني سعد رمضان لاطلاق جديده "عندا شي" اليوم عبر قناته الخاصة على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

الاغنية من كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، وانتاج المولى بروداكشن Al Mawla Production.

نذكر أن الأغنية ستطرح على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج شهاب شهاب الذي أخرج الأغنية من إطار الحب الاعتيادي واستبدلها بحب الأب لابنته.

من جهة أخرى يتحضر رمضان لإحياء سهرتين بمناسبة عيد العشاق الاولى يوم العاشر من شهر فبراير في أديب بالاس ريفون والثانية يوم السابع عشر من شهر فبراير في مدينة إسن الالمانية.

وكانت آخر حفلات سعد رمضان فى رأس السنة في أربيل، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل، ورفع شعار SoldOut.

وكشف سعد رمضان، أنه يتحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية "نسيتك والله".

كشف الفنان سعد رمضان عن بعض التفاصيل الحياتية حيث أكد على أنه عاش المساكنة لكنه يرفضها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وقال سعد رمضان فى برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية غرايس راضي : بعد خروجى من ستار أكاديمي عشت المساكنة، ولكن ندمت عليها؛ لأنها شرعا ودينيا غلط.

وأضاف سعد رمضان: لا أفضل الارتباط بفتاة عاشت فترة المساكنة، ولا أفضل أن أرتبط بفتاة مرت بعلاقة جسدية مع شخص آخر.