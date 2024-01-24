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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن إقالة المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار

صدى البلد

أعلن الاعلامي احمد شوبير علي إقالة المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
 

وكتب شوبير :"رسميًا - الاتحاد الإيفواري يعلن إقالة المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار جيان لويس جاسيه ".
 

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي إن جاسكيه لم يعد مدربًا للأفيال بسبب سوء النتائج في بطولة كأس الأممالأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وحل منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للبطولة القارية برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على غينيابيساو بنتيجة 2-0 ثم الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 ثم الهزيمة الثقيلة ضد غينيا الاستوائية بنتيجة 0-4.

 

وقرر الاتحاد الإيفواري تعيين إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال فيالبطولة.

وتولى جاسكيه صاحب الـ70 عامًا قيادة كوت ديفوار منذ مايو 2022 وسبق له العمل كمساعد لمنتخب فرنسا في عهدلوران بلان وأيضًا مساعدا في باريس سان جيرمان مع لويس فرنانديز ولوران بلان.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى مع فارق أهداف (-3)، وينتظر مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة لتحديد مصيره.

اريس سان جيرمان الإعلامي أحمد شوبير المدير الفنى للمنتخب كوت ديفوار منتخب كوت ديفوار لإعلامي أحمد شوبير

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