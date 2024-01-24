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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلص عليها عشان علبة سجاير..أسرة فاطمة تطالب بالقصاص وحق ابنتهم

والد الفقيدة
والد الفقيدة

قال والد المجنى عليها فاطمة سمير حمزه والتى قتلها زوجها من اجل شراءه علبة سجائر   ولكنها رفضت  من اجل شراء طعام لاطفالها ان ابنته كانت اطيب انسانه وكانت تساعده وتقف بجانبه وانه عاطل وكانت تنقق عليه ولكنه اصر على اخذ المبلغ الذى معاه وكان ٠١٥ج جنيه لشراء سجائر ولكنها رفضت من اجل شراء طعام لبناتها مطالبا القضاء المصرى العادل بإعدام قاتلها ورد حق ابنتهم التى قتلت غدرا"


واضافت شقيقتها هبه" تم تأجيل القضية مرتين واحالة المتهم للطب النفسى كلنا عارفين انه عاقل وقتلها غدر انا واثقه فى قضاء مصر العادل والمسئولين . عاوزه حق اختى اللى  سابت ٣ بنات صغيرين حق اختى الغلبانه الطيبة اللى ما اذتش حد وكانت بتحبه وتخدم اهله عاوزين حق فاطمة"

وتلقت  مديرية أمن الدقهلية  إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته  وانتقل ضباط  مباحث المركز  لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها محمد . ع . أ . ا 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها  .


تم ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزى تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

الرابط

https://fb.watch/pMWjJxSp5_/?mibextid=Nif5oz

 

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