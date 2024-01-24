إطلاق 770 قافلة مجانية للصحة الإنجابية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 770 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للسكان وفي إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة، خلال الفترة من يوم 20 يناير 2024 وحتى نهاية شهر مارس من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكداً أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.



وأضاف «عبدالغفار» ، أن قوافل الصحة الإنجابية تتضمن 15 قافلة بمحافظة القاهرة و15 قافلة أخرى بدمياط، و40 قافلة بكل محافظة من محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، و25 قافلة بكل محافظة من محافظتي القليوبية والأقصر، و30 قافلة بكل محافظة من محافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والفيوم وأسوان، مشيراً إلى إطلاق 50 قافلة صحة إنجابية بكل محافظة من محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية.

كما تتضمن قوافل الصحة الانجابية إطلاق 100 قافلة بمحافظة كفر الشيخ، و10 قوافل بكل محافظة من محافظتى الإسماعيلية والسويس، و5 قوافل بكل محافظة من محافظات الوادى الجديد ومطروح، و4 قوافل بكل محافظة من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قافلة واحدة بكل من محافظتي شمال سيناء وبورسعيد.

وأكد «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».