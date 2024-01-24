عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديفيد كاميرون يضغط على بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل

كاميرون
كاميرون

في إطار جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على الحاجة الملحة إلى "وقفة فورية" للصراع الدائر في غزة. 

وخاطب اللورد كاميرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة، محذرا من الوضع الإنساني المزري مع تعرض الملايين في غزة لخطر المجاعة والمرض. 

وفقا لتقرير صنداي تايمز، كان التركيز الأساسي لزيارة اللورد كاميرون إيصال رسالة مفادها أن الحرب في غزة لا يمكن أن تستمر "لحظة أطول من اللازم". ومع تصاعد التوترات في المنطقة، يكثف حلفاء إسرائيل جهودهم لوضع حد للصراع وتخفيف الأزمة الإنسانية.

 

وتأتي زيارة اللورد كاميرون في أعقاب الموجة الثانية من الغارات الجوية التي شنتها المملكة المتحدة على الحوثيين في اليمن والهجمات العسكرية الأمريكية الإضافية يوم الأربعاء. وكجزء من أجندته الدبلوماسية، سيشارك اللورد كاميرون في مناقشات في الضفة الغربية وقطر وتركيا لمعالجة الوضع الأوسع في غزة.

ومما يؤكد خطورة الوضع تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة. يظهر المجتمع الإسرائيلي علامات السأم، مع تزايد المطالبات بوقف إطلاق النار من جانب عائلات الرهائن وحزن الأمة على فقدان 24 جنديا في خان يونس – وهو اليوم الأكثر دموية منذ هجمات 7 أكتوبر.

ويشدد اللورد كاميرون على الضرورة الفورية للتوقف لتسهيل توصيل المساعدات والإجلاء الآمن للرهائن. ووصف الوضع بأنه "يائس"، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى العمل مع الشركاء الإقليميين لصياغة خطة لوقف إطلاق النار الدائم والمستدام دون العودة إلى الأعمال العدائية.

وتتضمن مثل هذه الخطة، كما أوضحها اللورد كاميرون، خطوات حاسمة، بما في ذلك موافقة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن، والتخلي عن السيطرة على غزة ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لتوفير الحكم والخدمات والأمن.

وتضمن اجتماع اللورد كاميرون الأخير مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دافوس، المطالبة بإنهاء دعم طهران للحوثيين. استمر التدخل العسكري للمملكة المتحدة في اليمن حيث استهدفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون مواقع الحوثيين بالقرب من مطار صنعاء.

وسط مخاوف بشأن قوة الجيش البريطاني، يؤكد المسؤولون العسكريون السابقون قائد القوات الجوية المارشال السير مايكل جرايدون ونائب الأدميرال السير جيريمي بلاكهام أن المملكة المتحدة، بعد التخفيضات المتتالية، لم تعد قوة عسكرية رفيعة المستوى. وهم يجادلون بأن البلاد في أفضل الأحوال "المستوى الثاني" وتفتقر إلى التمويل والخطط لرفع مكانتها.

وسيكون أمام النواب فرصة لمناقشة قوة القوات المسلحة والضربات الجوية البريطانية في اليمن، على الرغم من أن الحكومة أكدت أنه لن يكون هناك تصويت. أعرب زعيم حزب العمال السير كير ستارمر عن دعمه للغارات الجوية وحث الحكومة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقاومت وزارة الخارجية الدعوات لحظر الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى تداعيات دبلوماسية محتملة في طهران، حيث تحتفظ المملكة المتحدة بسفارة على عكس الولايات المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تحطم طائرة بيلجورود

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ