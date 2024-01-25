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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسطى مروة.. أشهر نجارة فى دمياط وتعلّم الفتيات المهنة

الاسطى مروة
الاسطى مروة

تعيش وسط ورش الأثاث بقرية الشعراء بمحافظة دمياط، اعتادت على رؤية النجارين، والأويميجيه  والمنجدين، وغيرهم من صناع الأثاث، أرادت أن تصبح مثلهم أسطى نجارة.

الأسطى مروة أشهر نجارة

مروة السيد أو الأسطى مروة أشهر نجارة ومنجدة بدمياط، تعمل بمهنه النجارة منذ ٢٧ عاما منذ أن كانت طفله تبلغ من العمر ١٢ عاما ابنة قرية الشعراء قلعة صناعة الأثاث بدمياط.

تحدت الجميع وواجهت المجتمع وقررت النزول للعمل بمهنة النجارة في ورش قرية الشعراء فعملت بالنجارة والتنجيد وعمل الستائر للعرائس، واجهت التنمر لكونها امرأة تعمل بمهن الرجال إلى أن أصبحت أشهر أسطى نجارة في دمياط ، متزوجة ولديها طفل.

مروة أول سيدة تعمل بالنجارة

التقى “ صدى البلد ” مع الأسطى مروة والتى أكدت خلال اللقاء ، أنها أرادت أن تعول نفسها ولهذا قررت النزول للورش بقرية الشعراء قلعة صناعة الأثاث بدمياط لتعلم حرفة النجارة والتنجيد وصناعة الستائر وبالفعل تعلمت وبدأت في إنشاء أول ورشة خاصة بها.

تعلمت النجارة وعلمتها للفتيات

وأشارت إلى أن الجميع استغربوا نزولها للورش والوقوف مع النجارين  لتعلم النجارة  وبعد أن قامت بفتح ورشة وجدت في البداية تنمر من البعض ولكن سرعان ما انبهروا بها وأصبحوا يشجعونها ويدعمونها والآن تعلم المهنة للكثير من الفتيات.

وأوضحت، أنها تقوم الآن بصنع الستائر وعمل النجارة الخاصه بالبراقع والتنجيد وكل ما يلزم العرائس بل وتكون سعيدة بالعمل بتلك المهنة الشاقة.

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