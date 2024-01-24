رئيس نادي سموحة يشيد بأداء لاعبيه بعد التأهل لدور الـ8 بكأس الرابطة

أشاد رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، والذي أثمر عن الفوز على الاتحاد السكندري في كأس الرابطة.



وفاز سموحة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وأكد عامر - في تصريحات - أن أداء لاعبي سموحة اتسم بالإصرار والعزيمة من أجل انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس الرابطة.



وبهذا التأهل، احتل سموحة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الاتحاد السكندري متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.



وتضم المجموعة الأولى أندية: الاتحاد السكندري، وسموحة، ومودرن فيوتشر، وبلدية المحلة.

