بالقوة الضاربة| تشكيل برشلونة وأتليتك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا.
خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، وبالدي.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، وبيدري.
خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، وليفاندوفسكي.
وعلى الجانب الآخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتلتيك بيلباو التشكيل الأساسي للفريق الباسكي، كالآتي:
حراسة المرمى: جولن أجيرزابالا.
خط الدفاع: ليكوي، فيفيان، باريديس، وبيرشيتش.
خط الوسط: باردوس، فيسجا، سانست، مالكوم، ونيكو ويليامز.
خط الهجوم: جوركا جوروزيتا.
وكان برشلونة قد أطاح بفريق أونيونيستا سالامنكا من الدور ثمن النهائي بالانتصار بنتيجة (3-1).
بينما أتلتيك بيلباو، حقق الانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثنائية نظيفة، ليبلغ الدور ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع البلوجرانا.