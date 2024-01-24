بسمة وهبة: الشرطة النسائية المصرية مُشرِّفة.. «على الفرازة بـ100 راجل»|فيديو

هنّأت الإعلامية بسمة وهبة، الشرطة النسائية بعيد الشرطة، مؤكدةً أن دورها أصبح كبيرًا جدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ما كان دور المرأة المصرية مهمشًا، وموجهة التحية أيضًا لزوجات رجال الشرطة: "كل التقدير لكن، أنا أحبكن وأقدركن كثيرًا".

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الشرطة أصبحت تستقبل خريجات كليات الحقوق بعكس ما كان يحدث في الماضي".

الشرطة النسائية المصرية مُشرِّفة

وتابعت الإعلامية: "الشرطة النسائية المصرية مُشرِّفة، على الفرازة بـ100 راجل وليس عرض أزياء، فقد أصبحت موجودة في كل مكان مبنى بمصر، مثل الجامعات والمطارات، واستطاعت الشرطة النسائية الوصول إلى مناصب قيادية، فقد وصلت إلى رتبة اللواء في وزارة الداخلية".