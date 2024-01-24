نجم المقاولون العرب على رادار سبورتنج لشبونة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون العرب، أن هناك ناديين يتابعان يوسف سلام نجم فريق ذئاب الجبل لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن هناك كشافين من إدارة نادي سبورتنج لشبونة، تواجدوا في النادي خلال الفترة الماضية، وأبلغونا بمتابعتنا للاعب من أجل ضمه في نهاية الموسم.

وأضاف المصدر، أن نادي سبارتا براج التشيكي يرغب أيضا في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوسف نجم المقاولون يشارك في مركز وسط الملعب، ولفت أنظار ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.