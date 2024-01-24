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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المقاولون العرب على رادار سبورتنج لشبونة

يوسف سلام
يوسف سلام

كشف مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون العرب، أن هناك ناديين يتابعان يوسف سلام نجم فريق ذئاب الجبل لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن هناك كشافين من إدارة نادي سبورتنج لشبونة، تواجدوا في النادي خلال الفترة الماضية، وأبلغونا بمتابعتنا للاعب من أجل ضمه في نهاية الموسم.

وأضاف المصدر، أن نادي سبارتا براج التشيكي يرغب أيضا في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوسف نجم المقاولون يشارك في مركز وسط الملعب، ولفت أنظار ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.

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