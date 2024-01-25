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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بين ضفتي جبلين.. تعرف على مواصفات "خور مايو" أعلى كوبري بمصر.. فيديو

اعمال تنفيذ المشروع
اعمال تنفيذ المشروع

تنفذ الهيئة القومية للطرق والكباري  كوبري خور مايو الذي يعد أعلى كوبري بمصر حيث يبلغ ارتفاعه بمحورين منه ٨٠ مترا لكل محور والباقي بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين تنفذ أعمال الكوبري ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العلمين - مطروح ).

ويربط كوبري خور مايو مدينة مايو بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي ويتكون الكوبري من ٩ محاور بطول إجمالي للأعمال الخرسانية ٥٥٠ مترا  وبعرض ١٤مترا.

ويتم تنفيذ الهيكل العلوي من كوبري خور مايو باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع ٨ أمتار على ارتفاع ٨٠ مترا بطول ٣٤٠ متر ا ويضم ثلاث محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور ٦٠ مترا  ووزن إجمالي ٢٢٥٠ طنا.


جدير بالذكر ان شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ إجمالي أطوال خطوطها الثلاثة 2000 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة العلمين مطروح 660 كم ويشتمل على 23 محطة (13محطة للقطار السريع و10محطات اقليمية ) كما أن  قطارات الخط الأول تشمل 15 قطار سريع و34 قطار إقليمي و14 جرار بضائع حيث تسلمت مصر أول قطار إقليمي سريع والذي ظهر للمرة الأولى للجمهور خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.

 

https://fb.watch/pNtxwYM4KV/?mibextid=Nif5oz

 

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