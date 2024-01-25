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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. بريطانيا تعيد جواهر العرش المنهوبة لبلدها الأصلي

جواهر العرش
جواهر العرش

تقرر للمرة الأولى أن تُعير المملكة المتحدة بعض "جواهر العرش" المنهوبة من غانا قبل 150 عامًا، وذلك كجزء من اتفاقات إعارة طويلة الأجل. 

ومن بين القطع التي ستُعار إلى غانا، تمثال ذهبي للسلام.

وأعلنت المتاحف الوطنية البريطانية الممنوعة بموجب القانون من تسليم القطع المتنازع عليها بشكل دائم، أنها ستُعير 32 قطعة من غانا، بينما ستُعير متحف فيكتوريا وألبرت 17 قطعة أخرى. 

ويأمل المفاوض الرئيسي لغانا في أن يؤدي ذلك إلى "تعزيز التعاون الثقافي" وتهدئة الغضب الذي استمر لأجيال.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تتضمن القطع المعارة سيف الدولة وشارات ذهبية ترتديها المسئولون المكلفون بتطهير روح الملك. 

وأكد مدير متحف فيكتوريا وألبرت أن هذه القطع تعادل "جواهر العرش" لدى المملكة المتحدة. 

وقال إنه من المسئولية تجاه بلدان المنشأ أن نفكر في كيفية مشاركة هذه القطع بشكل أكثر عدالة في الوقت الحاضر.

هذه الاتفاقيات لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لثلاث سنوات إضافية، وليست مع الحكومة الغانية بل مع أوتومفو أوسي توتو الثاني، ملك آشانتي المعروف باسم "آشانتيهيني"، الذي شارك في تتويج الملك تشارلز الثالث في العام الماضي.

من المقرر أن تُعرض هذه القطع في متحف قصر مانهيا في كوماسي، عاصمة منطقة آشانتي، للاحتفال بالذكرى الفضية لـ "آشانتيهيني". 

تُعتبر هذه القطع الذهبية رمزًا نموذجيًا لحكومة الملك آشانتي، ويُعتقد أنها مستثمرة بروح ملوك آشانتي السابقين.

تُعد هذه القطع ذات أهمية كبيرة لغانا، حيث استعارت المملكة المتحدة "جواهر العرش" المنهوبة من غانا في عهد الاستعمار. 

تشمل هذه القطع الثمينة التي ستعيرها المملكة المتحدة لغانا العديد من القطع الذهبية الأثرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحروب في القرن التاسع عشر بين البريطانيين وآشانتي.

اتفاقيات احتجاجات الاستعمار التعاون الثقافي

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