أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 يناير 2024

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات بورثة الدواجن اليوم الخميس 25 يناير 2024 ،وسجل سعر كيلو الفراخ ارتفاعا بقيمة جنيه واحد، بينما بلغ سعر كيلو البانيه 180 جنيهًا.

ويرصد لكم” صدى البلد ” أسعار الدواجن والبيض للمستهلكين.

أسعار الدواجن

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم ارتفاعًا جديدًا داخل بورصة الدواجن، حيث وصل إلى حوالي 69 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية ليصل إلى حوالي 76 جنيهًا.

ارتفع سعر الدواجن الساسو بشكل جديد ، حيث سجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية، ووصل إلى حوالي 83 جنيهًا.

كما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم تراجعًا طفيفًا داخل بورصة الدواجن، ليسجل نحو 100 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المحال التجارية، ليسجل نحو 122 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

تواصل استقرار أسعار البيض الأحمر في بورصة الدواجن بين 128 و130 جنيها للكرتونة، ويصل سعره للمستهلك بنحو 136 جنيها.

كما استمر سعر البيض الأبيض في التراوح بين 128 و129 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعره للمستهلك يبلغ 132 جنيها.

وبالنسبة للبيض البلدي، فقد استمر سعره بين 140 و142 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وارتفع سعره للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

سعر البط اليوم

– البط البغال: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

– البط المسكوفي: 50 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

– البط الفرنساوي: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

– البط الفرنساوي بيور: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.