انتشار كبير لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانتشار كبير لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان بعد إنذار عن تسلل مسلحين، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تحليقا مكثفا للطائرات والمسيّرات في أجواء الشمال على خلفية الخشية من وجود تسلل عند الحدود مع لبنان.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في 9 مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية خشية من تسلل مسلحين.

كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطرق في الجليل الغربي إثر اشتباه بتسلل أشخاص من لبنان إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا، بإغلاق الطرق إلى مستوطنة حانيتا عند الحدود مع لبنان، والطلب من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم خشية تسلل مسلحين.