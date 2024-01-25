خطة النواب تناقش ختامي موازنات 22 وزارة وهيئة وجهة الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد عشرة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالي :-

الاجتماع الأول: يوم الأحد الموافق 28/1/2024 وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على " اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا “.



وأضاف أن الاجتماع الثاني ينعقد يوم الأحد أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية:



ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع الثالث ينعقد يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 .

وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع: يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية– الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 .

والخامس: يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 .

و اضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن الاجتماع السادس يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي – الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

وَ أشار سالم إلي أن الاجتماع السابع الساعة يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

وتستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثامن الأربعاء الموافق 31/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023 ،

والاجتماع التاسع في نفس اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023،

أما الاجتماع العاشر والأخير يناقش حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية- هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023 .