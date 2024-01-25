عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش ختامي موازنات 22 وزارة وهيئة وجهة الأسبوع المقبل

مصطفى سالم ، وكيل
مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد عشرة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالي :-

 

الاجتماع الأول: يوم الأحد الموافق 28/1/2024 وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على " اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا “.


وأضاف أن الاجتماع الثاني ينعقد يوم الأحد أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية:


ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023.

 

والاجتماع الثالث ينعقد يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 .

 

وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع: يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية– الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 .

 

والخامس:  يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 .

 

و اضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن الاجتماع السادس يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي – الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

 

وَ أشار سالم إلي أن الاجتماع السابع الساعة يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

 

وتستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثامن الأربعاء الموافق 31/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023 ،
والاجتماع التاسع في نفس اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023، 
أما الاجتماع العاشر والأخير  يناقش حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية- هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023 .

مصطفي سالم مجلس النواب الإزدواج الضريبي لجنة الخطة والموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

تشبه الضفة الغربية.. موقع بريطاني يكشف خطط إسرائيل لإنشاء قواعد عسكرية بغزة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك على الطريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ