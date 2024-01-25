بيان عاجل من شركة النفط الكويتية بشأن إيقاف رحلاتها عبر البحر الأحمر

قالت شركة ناقلات النفط الكويتية، اليوم الخميس، إنها تراقب وتقيم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي.

وأضافت شركة ناقلات النفط الكويتية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنها تأمل في انتهاء التوتر في البحر الأحمر وباب المندب والمنطقة بأسرع وقت في المنطقة.

وأشارت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيانها، أنها تؤكد إلتزام ومساندة شحنات النفط كويتية للأسواق العالمية.

وأمس الثلاثاء، أصدرت شركة ناقلات النفط الكويتية، قرارا بإيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر موقتاً، بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية؛ أشارت مصادر مطلعة، بأن قرار الإيقاف الموقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، مؤكدة التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.