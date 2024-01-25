السيسي يؤكد أن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والحوثيون يستهدفون سفنًا أمريكية في البحر الأحمر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

حماس: نثمن موقف مصر من تهديدات إسرائيل في محور فيلادلفيا

واشنطن: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية‎

الحوثيون: استهدفنا سفنًا أمريكية بصواريخ باليستية في البحر الأحمر

"العدل الدولية" تكشف قرارها في "دعوى الإبادة" ضد إسرائيل الجمعة

الحكومة الإسرائيلية: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة، حيث أكد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية. وتابع: "كنا نُدخل لقطاع غزة فيما سبق 600 شاحنة يومياً، والآن أعلى رقم وصلنا إليه ما بين 200 إلى 220 شاحنة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال في بيان: "تثمن الحركة موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) والذي يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة"

ونقلت "الجريدة" عن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قوله إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، الأربعاء، مضيفاً أنهم "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة"، مشيرًا أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه... وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين".

وذكرت "القبس" أن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، قال إن الجماعة استهدفت عددًا من السفن الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب، في أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أمريكيتين، مشيرًا إلى أن "الاشتباك" أدى إلى "إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة" وأجبر السفينتين التجاريتين على "التراجع والعودة".

وقالت "الراي" إن محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستصدر قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن "ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة"، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وذكرت "القبس" أن إسرائيل استبعدت وقف إطلاق النار في غزة، ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة "حماس"، يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وأضافت: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي، أعلنت عقد جلسة طارئة بعد ظهر الخميس بناء على طلب موسكو التي اتهمت أوكرانيا بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية، حيث قالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور نيويورك، طلب في وقت سابق من عقد الجلسة الأربعاء، لكنها ستعقد "بعد ظهر غد 25 يناير الساعة الخامسة مساء.