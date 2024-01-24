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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. مرسوم أميري بتولي الشيخ فهد اليوسف رئاسة الوزراء خلال «الإنابة عن الأمير»

الشيخ فهد اليوسف
الشيخ فهد اليوسف

أفادت وسائل إعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"،جاء في نص المرسوم الأميري:"مرسوم رقم (2) لسنة 2024 في شأن منصب رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 رجب 1445 هـ الموافق 17 يناير 2024 بتشكيل الوزارة.
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445هـ الموافق 24/1/2024 بتعيين نائب للأمير.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بالآتي:
مادة (1)- يتولى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن سمو الأمير.
مادة (2)- على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الأمر ويبلغ به مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره»".

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