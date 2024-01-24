الكويت..تعيين رئيس مجلس الوزراء نائبًا لأميرالبلاد حال غيابه

أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

ونصت المادة الثانية من الأمر الأميري الصادر بهذ الشأن، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

وفيما يلي نص الأمر الأميري ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أمر أميري بتعيين نائب للأمير - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964 - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء - وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة - وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بالآتي: مادة (1): - يعين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد.

مادة (2): - يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

مادة (3): - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".