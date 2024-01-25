غدا.. سلمى أبو ضيف وعمرو سلامة ضيوف شيرين سليمان في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد ، الفنانة سلمى أبو ضيف وتكشف تفاصيل مشاركتها في بطولة فيلم انف وثلاث عيون الذي يشارك في بطولته ظافر العابدين ، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس. والفيلم مأخوذ عن رواية الاديب إحسان عبد القدوس.

كما تستضيف ايضا المخرج عمرو سلامة ويتحدث عن كواليس فيلمه شماريخ الذي بدأت فكرته منذ سنوات وتم تغيير اسمه واحداثه والاسماء المرشحة للبطولة اكثر من مرة قبل ان يستقر الامر على آسر ياسين وامينة خليل.

وتستعرض خلال الحلقة لقاء خاص مع الشاعر الغنائي مصطفى حدوته ويكشف كواليس تعاونه مع الهضبه عمرو دياب في أغنية ياقمر التي طرحها ضمن اغاني البومه الجديد مكانك ويتحدث ايضا عن تعاونه مع الفنان احمد حلمي في اغنية بص الحركة دي ونعاونه مع حسن شاكوش في اعاني عود البطل وتعاونه مع احمد سعد وانغام والعديد من نجوم الغناء.

وتستعرض أيضا خلال الحلقة الجديدة لقاءات خاصة مع النحمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا وابطال فيلم مقسوم الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.