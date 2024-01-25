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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مناسبة وطنية خالدة.. محافظ القاهرة يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة| صور

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية أمن القاهرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، والتقى باللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام،  والسكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة .

وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة الفساد واستئصاله،  مشيدًا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية، والتصدي بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن .

وأثنى المحافظ على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات، وأرواح الشهداء الذكية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، مؤكدًا  أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء فى سبيل رفعة وطننا الغالي .

وثمن عبدالعال خلال اللقاء الجهود التى تقوم بها مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إعادة الانضباط لشوارع العاصمة وفرض هيبة القانون من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

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