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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القاهرة في 24 ساعة.. كشف بلاغات سرقة.. وضبط مخدرات.. ومكتبة دون ترخيص

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات. 

فقد تم ضبط (3 طلاب) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، ومساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالى.. وبمواجهتهم  إعترفوا بإرتكاب الواقعة، بقصد إستخدامها ثم إعادتها بعد التحصل منه على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.

وضبط (حارس عقار) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن مالكة مركز تجميل بدائرة  قسم شرطة النزهة وبداخلها (مبالغ مالية عملة "أجنبية" – بعض مشغولات ذهبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية- مالك محل خردة" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الأزبكية.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الآيس – مبلغ مالى) .

وكذا ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - سيارة وهاتف محمول ملك أحدهما "والمستخدمين فى تسهيل نشاطهما الإجرمى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المصنفات ، تم ضبط مالك مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع كتب دراسية بدون ترخيص ، بعد ان أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمــس) ببيع وتداول كتب دراسية مُقلدة ومنسوخة، دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية ، تم ضبطه حال تواجده بمخــزن مُلحق بالمكتبة، وعثر بداخله علـــى 3000 كتاب مدرسى "مُقلدين ومنسوخيـــن" ، وبمواجهتــه إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقات مخدرات مصنفات القاهرة سرقات المساكن مكافحة المخدرات مديرية أمن القاهرة

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