قضية شرف.. خفير يستعين بصديقيه لإنهاء حياة عشيق نجلته

استعان خفير بـ ٢ من أصدقائه للانتقام لشرفه بعد علمه بأن نجلته على علاقة غير شرعية مع شخص، حيث قاموا باستدراجه وقتله رمياً بالرصاص ولاذوا بالهرب إلي أن تم تحديدهم وضبطهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعادي، بتغيب شاب، 22 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه 3 أشخاص وهم ٣ خفراء أُلقي القبض عليهم .

وبسؤالهم، قرروا باكتشافهم وجود علاقة غير شرعية بين نجلة أحدهم 18 سنة، لا تعمل، والمجني عليه، فقرروا الانتقام لشرفه، حيث استعان الاب المتهم بـ ٢ خفراء آخرين وقاموا باستدراج الشخص كرها عنه إلي منطقة جبلية قرب الطريق الأوسطي وإطلاق أعيرة نارية عليه وقتله ولاذوا بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.

وتم العثور علي المجني عليه بمكان ارتكاب الواقعة، وكان عبارة عن هيكل عظمي وذلك بإرشاد المتهمين، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.