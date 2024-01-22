لمدة 3 شهور.. غلق كلي لشارع بلبيس الصحراوي لتنفيذ مشروع الصرف الصحى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر .

مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع أحمد حجازى "الجيش".. وذلك اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الأثنين الموافق 22/1/2024 ولمدة "ثلاثة أشهر".

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الملاحة الجوية فيساراً شارع الكتيبة وصولاً لشارع حامد حجازى فاستكمالاً بالتحويلات القائمة .

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.