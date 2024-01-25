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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو وصور لقوات الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق مخزن الأخشاب بالسلام| خاص

قوات الأطفاء خلال
قوات الأطفاء خلال التعامل مع الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن أخشاب بمدينة السلام .

 

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب في شارع الترولي بمدينة السلام .

 

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتوجيه قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام الي مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران التي التهمت نحو ٥٠٠ متر من المخزن الذي يقع على مساحة نحو الفين متر .

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة كرات اللهب التي غطت سماء المنطقة بسبب تصاعد أعمدة الدخان نتيجة لوجود كميات كبيرة من الأخشاب سريعة الاشتعال ، ومنع امتداد النيران للمخازن المجاورة .

 

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
الحماية المدنية السيطرة على حريق حريق هائل حريق مخزن حريق داخل مخزن مخزن أخشاب مدينة السلام

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