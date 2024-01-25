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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للبنت أو الفتاة إزالة الشعر الموجود حول الحاجب.. الإفتاء توضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال قائلا: لو كان هذا الشعر زائدا عن صلب الحاجب أى مشوه للشكل والوجه، فيجوز إزالته ولا يكون في ذلك حرمة .

وأشار أمين الفتوى إلى أن النمص الذى نهى النبي عنه حمله السادة المالكية على إزالة الحاجبين تماما وهذا هو المحرم.

وأوضح خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه بناء على ذلك لو تم تهذيب الحاجب بإزالة الزائد منه لا يكون فى ذلك حرمة.

هل يجوز رسم الحواجب

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسم الحاجب بطريقة الميكروبليدنج لا يعد وشما محرما، بل هو رسمة تكون فى الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقات الجلد، وتبقي ل6 أشهر أو سنة ولا يخرج دم أثناء هذه العملية، وهذا الفعل لا حرج فيه، ولكن بشرط ألا يخرج دم.

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حكم زراعة شعر الحاجب للمرأة

حكم زراعة شعر الحاجب للمرأة ، تلقت دار الإفتاء المصرية، استفسارا من امرأة تقول “ما حكم زراعة شعر الحاجب للمرأة التي ليس لها شعر حاجب؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة زراعة شعر الحاجب لها، إذا كانت تعاني من مرض أو لا يظهر شعر الحاجب عندها.

وأوضح، أمين الفتوى عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يشترط عند زراعة شعر الحاجب للمرأة أن تتم عملية الزراعة من شعر المرأة نفسها وليس بشعر امرأة غيرها.

هل يجوز تهذيب الحواجب للزوج؟

وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة عمل الحواجب عشان زوجها؟: «طبعا يجوز، فالمرأة أمرها الله عزوجل أن تتزين لزوجها بكل أنواع الزينة، لافتا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».

وتابع: كيف يصل الزوج إلى مرحلة السرور؟، مشددًا للمرأة أن تتخذ الزينة التي تجعلها تنير وجها وحينما ينظر إليها زوجها تسره، ولها ثواب التجمل، لأنها أدخلت السرور عليه.

ولفت إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»، قال عنه العلماء الثقات هذا اللعن ليس على إطلاقه، وهو للمرأة التي منعت من الزينة، فبعض النساء أمرهن المولى تبارك وتعالى ألا يتزين، وبينهن المرأة في فترة العدة فهي ممنوعة من الزينة لأنها في فترة حزن.

 

 

حكم زراعة شعر الحاجب للمرأة هل يجوز رسم الحواجب دار الإفتاء

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