أخبار التعليم|الحدود الدنيا وآخر موعد للتقديم فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024.. ... انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ القاهرة وبدء اعلان النتائج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024.. الحدود الدنيا وآخر موعد للتقديم

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، والتي بدأت 13 يناير الجاري بعد صدور قرار من مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بفتح باب التقديم للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني بنفس قواعد القبول للترم الأول، على أن يكون آخر موعد للتسجيل للدراسة بالترم الثاني بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للتيرم الثاني 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وبدء اعلان النتائج

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

محاضرات وورش عمل متنوعة ضمن برنامج إعداد قادة الوطن العربي بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي، ويقام تحت شعار LEADERS 2030.

أيمن عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 تولي اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود الوزارة في بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أولت في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب على كافة المستويات، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري تجاه الأفكار غير السوية، والقضايا المعاصرة والراهنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لدى الطلاب في الجامعات والمعاهد، والعمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها.

تيودور بلهارس: قسم الميكروبيولوجي يجتاز اختبارات الكفاءة من الأعلى للجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل كافة الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

رئيس جامعة سوهاج: 25 يناير فرصة لنتذكر أبطال مصر في الدفاع عنها

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، إن قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لهم بارز وهام في الرفعة من شأن الشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن عطاء رجالها البواسل الذي لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن فقط.

رئيس جامعة القاهرة: الشرطة تقدم دورا حيويا للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع

قدم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع أفراد الشرطة المصرية وقياداتها بمناسبة عيد الشرطة المصرية 72.

مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أستعرض مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية المنعقد برئاسة السيد محمد فتحى أبو النصر، أمين عام الجامعة، سير أعمال المراقبة والمهام الإدارية المرتبطة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وأكد أمين عام الجامعة على ضرورة الاستمرار بنفس مستوى الأداء المتميز لحين الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج.

برتوكول تعاون بين مركز بحوث الفلزات وكلية العلوم جامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.