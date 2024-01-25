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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وبدء اعلان النتائج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

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كما أعلن الدكتور الخشت، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، حيث أعلنت اليوم عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف  في عمليات التصحيح.

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