رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك الآن

تعلن مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة بشكل متتابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم .

وجاءت محافظة بورسعيد في أول قائمة المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم ، ومن المقرر أن تبدأ باقي المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم تباعا حسب موعد انتهاء التصحيح في كل محافظة .

ويتولى كل محافظ في محافظته مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم ، اما وزير التربية والتعليم فلا يتدخل في مسألة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد للفصل الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إحصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد والتي جاءت كما يلي:

عدد المتقدمين للامتحانات 13 ألفا و839 طالبا وطالبة

الحضور : 13 ألفا و818 طالبا وطالبة

عدد الغياب : 21 طالبا وطالبة

نسبة النجاح : 75.4%

يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس والاسم من خلال الضغط على https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد .. عدد الناجحين والراسبين في كل مادة

اللغة العربية : عدد الراسبين 409 .. عدد الناجحين 13 ألفا و385 طالبا وطالبة .. نسبة النجاح 97.03%

اللغة الاجنبية : عدد الراسبين 1826 طالبا وطالبة .. عدد الناجحين 11 ألفا و879 طالبا وطالبة.. نسبة النجاح 86.68%

الرياضيات : عدد الراسبين 1190 طالبا وطالبة .. عدد الناجحين 11 ألفا و72 طالبا وطالبة .. نسبة النجاح 90.38%

العلوم : عدد الراسبين 2030 طالبا وطالبة .. عدد الناجحين 10 آلاف و 232 طالبا وطالبة .. نسبة النجاح 83.44%

الدراسات : عدد الراسبين 1119 طالبا وطالبة .. عدد الناجحين 12 ألفا و675 طالبا وطالبة.. نسبة النجاح 91.89%



توزيع الدرجات في نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أكدت المدارس الإعدادية أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.



وقالت المدارس إن درجات المواد في نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالترم الأول كالتالي :

اللغة العربية : 40 درجة

اللغة الانجليزية : 30 درجة

الرياضيات : 30 درجة

الدراسات : 20 درجة

العلوم : 20 درجة