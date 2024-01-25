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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية عن كلمة الرئيس السيسي بعيد الشرطة: رسائل مهمة للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة للشعب المصري.

 

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وقال إكرام بدر الدين في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  نشيد بقدرة الشعب المصري على تحمل الصعوبات سواء الصعوبات الإقليمية أو صعوبات التطورات الدولية".

 

وأضاف إكرام بدر الدين:"  الرئيس السيسي تحدث عن اشتعال الأوضاع في المنطقة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، سواء كانت الأوضاع في غزة او البحر الأحمر أو السودان ".

 

وتابع إكرام بدر الدين: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الجميع  مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها، هي رسالة مهمة من الرئيس، لا سيما أنها جاءت في مناسبة هامة وهي الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة".

 

وأضاف بدر الدين: “من الرسائل المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار مسؤولية الشعب المصري ككل عن مواجهة التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقيادة فقط أو الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الجميع”.

 

وأكد، أن هناك ثقة من جانب القيادة السياسية في قدرة الشعب المصري على مواجهة هذه الصعوبات وأن تتضافر الجهود للتغلب على هذه التحديات، سواء تحديات تنموية أو اقتصادية أو سياسية أو تحديات أمنية.

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