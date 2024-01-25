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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش عايز حد يقلق|تسجيل صوتي لأحمد العوضي لطمأنة جمهوره بعد الوعكة الصحية

العوضي
العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي عن تحسن حالته الصحية، وخروجه من المستشفى صباح اليوم، استعداداً لاستكمال تصوير مسلسله الجديد حق عرب يوم السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج et بالعربي تسجيلا صوتيا للعوضي وهو يطمئن جمهوره قائلًا: “أنا كويس الحمد الله وبطمئن كل أخواتي وحبايبي ومش عايز حد يقلق، أنا خلاص خرجت من المستشفى النهاردة والمفروض هرجع أصوّر المسلسل يوم السبت وكل حاجة تمام وإن شاء الله هعملكم مسلسل جامد يليق بيكم كلكم”.

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تفاصيل الأزمة الصحية  لأحمد العوضي 

وكان المؤلف محمود حمدان  قد كشف عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج . 

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك: “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

 

مسلسل حق عرب 

ومن المفترض أن يخوض العوضي موسم رمضان القادم بمسلسل حق عرب ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أعلن الفنان أحمد العوضي، طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز مما آثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

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