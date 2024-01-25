العراق: نجاح المباحثات مع أمريكا لتشكيل لجنة لتقييم مستقبل التحالف ضد داعـش

أعلن العراق نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف المناهض لتنظيم داعش، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية العراقية، إن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفض تدريجي لوجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت المليشيات المسلحة في العراق المعروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها هاجمت ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة فجر اليوم.

وقالت المليشيات المسلحة في العراق في بيان له له عبر قناتها على تليجرام: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، ميناء أسدود في الأراضي المحتلة بالطيران المسير".