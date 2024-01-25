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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب يعلن اعتذاره بسبب محمد صلاح

صدى البلد

 أعلن رسميًا يورجن كلوب، مدرب ليفربول عودة محمد صلاح إلى النادي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.

 كلوب أعرب خلال تصريحات تلفزيونية، عن اعتذاره للتصريح السابق بشكل مفاجئ، مؤكدًا على التعاون مع منتخب مصر لضمان تعافي صلاح بأسرع وقت.

وكان يورجن كلوب قد أعلن عن عودة محمد صلاح قبل بيان اتحاد الكرة المصري.

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول

وجاءت تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كالاتي : 

◾لا أريد أن أكون جزءا من تلك المناقشة مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا في أسرع وقت ممكن إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته.

◾قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده.

◾ما سأقوله واضح إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100% صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق.

◾وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاقا بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر) أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذا ما سمعته.

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