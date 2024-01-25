باستثمارات 70 مليون دولار..التجارة الكندية: نعمل على إنشاء أول معمل لتنقية الذهب بمصر

أكد الدكتور فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في القاهرة، أن هناك توقعات بارتفاع حجم إنتاج الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود استثمارات في التنقيب.

وقال عز الدين، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار”، غبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن غرفة التجارة الكندية تعمل حاليا مع شركات متخصصة في كندا من أجل إنشاء أول معمل لتنقية الذهب في مصر باستثمارات 70 مليون دولار.

يحقق نجاحا كبيرا

وتابع رئيس الغرفة الكندية في القاهرة، أن تدشين معمل لتنقية الذهب سيوفر تكاليف تنقية الذهب المصري في المعامل الكندية، كما أنه سيحقق نجاحا كبيرا.