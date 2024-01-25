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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بلون زاهي يجلب الحظ.. شاهد أحدث موبايلات شاومي بتصميم خاص ومحدود

Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro New Year

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، مؤخرا إصدار محدود من هاتف Redmi Note 13 Pro في الصين، والذي يتميز باللون الأحمر "Good Luck Red" المميز، والذي يتماشى مع رمزية عام التنين أو ما يعرف عنه بأنه اللون الأحمر الجالب للحظ الجيد، إليكم فيما يلي نظرة سريعة على مواصفات الهاتف الجديد وسعره.

شاومي تطلق إصدار خاص للعام الجديد من Redmi Note 13 Pro

لا يختلف الإصدار الخاص الذي يطلق عليه اسم Redmi Note 13 Pro New Year، كثيرا عن الطراز الأساسي الذي أطلقته شاوني مسبقا، ولكن كونه إصدارا خاصًا، فهو يتميز بلوحة خلفية حمراء وإطار أسود، كما يأتي في صندوق خاص، ويتضمن الهاتف أيضا بعض السمات الخاصة وخلفيات ونغمات رنين وتخصيصات أخرى مميزة خاصة بهذا الطراز فقط.

 

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وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي الإصدار الجديد من هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، في تكوينات ذاكرة مختلفة بسعة: 8  + 128 جيجابايت مقابل سعر 197 دولار (أي ما يعادل 6.085 جنيها مصريا)، و8 + 256 جيجابايت بسعر 211 دولار (أي ما يعادل 6.518 جنيها مصريا)، و12 + 256 جيجابايت بسعر 239 دولار (أي ما يعادل 7.383 جنيها مصريا)، و12 + 512 جيجابايت بسعر 254 دولار (أي ما يعادل 7.846 جنيها مصريا)، و16 + 512 جيجابايت بسعر 268 دولار (أي ما يعادل 8.279 جنيها مصريا).

Redmi Note 13 Pro New Year

مواصفات شاومي Redmi Note 13 Pro


تم تجهيز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، توفر دقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM 1920 هرتز، وما يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، كما تم تجهيز الشاشة بمستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus. 

Redmi Note 13 Pro New Year

ويعمل معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2 على تشغيل الجهاز، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5 وتخزين داخلي من نوع UFS 4.1، ويأتي الهاتف مزودا بنظام Android 13 المستند إلى MIUI 14.

Redmi Note 13 Pro New Year

ويحتوي هاتف ريدمي Note 13 Pro على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. 

Redmi Note 13 Pro New Year

ويحزم الهاتف بطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات، وتم تجهيز الجهاز بميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة ومكبر الأشعة تحت الحمراء وهيكل ذو تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

Redmi Note 13 Pro New Year
شاومي Redmi Note 13 Pro ريدمي نوت 13 برو Redmi Note 13 Pro New Year اللون الاحمر ريدمى

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