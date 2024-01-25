الدفاع الروسية: منظومة الدفاع الجوي دمرت 91 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجومين للجيش الأوكراني على جبهتين في كراسني ليمان وتم تحييد 270 عسكريا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الدفاع الروسية، إن منظومة الدفاع الجوي دمرت 91 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية:" قواتنا دمرت مستودعي ذخائر تابعين للجيش الأوكراني وراجمة صواريخ أمريكية الصنع على محور دونيتسك".

وأكدت تحييد 310 عسكريين أوكرانيين وتدمير 8 دبابات ومدرعات قتالية خلال يوم واحد على محور دونيتسك، وإحباط 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وخسائر كييف بلغت 40 عسكريا و7 وحدات من المعدات العسكرية.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية:" استهدفنا مواقع أربعة ألوية من الجيش الأوكراني الذي بلغت خسائره 130 عسكريا خلال 24 ساعة على محور زابوريجيا".