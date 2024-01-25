عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة

تحذير عاجل من روسيا
تحذير عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن غطرسة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ليست أكثر من وهم محفوف بعواقب كارثية.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكا” الصربية، قالت زاخاروفا، إن “ظهور التهديد بحرب عالمية ثالثة واستخدام الأسلحة النووية يرتبط في المقام الأول بمحاولات الغرب بأي ثمن لعكس الاتجاه الموضوعي نحو فقدان هيمنته العالمية السابقة”.

وأوضحت زاخاروفا، أن “الخطر الأكبر في هذا السياق هو الصراع في أوكرانيا الذي خلقته واشنطن وحلف شمال الأطلسي”، لافتة أن “الغرب يزيد باستمرار من المخاطر في هذا الصراع ويحاول الموازنة على شفا صدام عسكري مباشر مع روسيا”.

وأضافت أن “دول حلف شمال الأطلسي تسير حرفياً على حافة الهاوية، معتقدة أنها في كل الأحوال ستكون قادرة على “إدارة” التصعيد”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “مثل هذه الغطرسة ليست أكثر من وهم محفوف بعواقب كارثية دون مبالغة”، موضحة أن “التحريض على كارثة في الشرق الأوسط من قبل واشنطن وحلفائها هو خطوة نحو الهاوية”.

 

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد روسيا

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

 

وقالت إن “روسيا من جانبها ستواصل الإظهار العملي للمعارضين عدم جدوى خطهم وتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. وبعد ذلك، سنجري مراجعة شاملة لمدى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للالتزام بالمبدأ الأساسي المتمثل في الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع”.

وأضافت: “عليهم أن يدركوا أنه لا يمكن تعزيزها على حساب إضعاف أمن الآخرين”.

وأوضحت زاخاروفا، أن “دول الناتو، التي أعلنت نفسها رسميًا تحالفًا نوويًا، بحاجة إلى إدراك أن التخفيض المستدام وطويل الأمد للمخاطر النووية سيتطلب مراجعة جذرية لنهجها العدائي تجاه روسيا”.

روسيا زاخاروفا حرب عالمية ثالثة الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب إجراء غربي.. تحذيرات من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

مجلس الحرب الإسرائيلي يكشف عن «الأولوية» في العدوان على غزة

بعد تصريحات نتنياهو.. قطر تكشف موقفها من الوساطة

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن حركة حماس.. ماذا قال؟

قرار عاجل من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

إيران تكشف عن شرط إنهاء التوتر في البحر الأحمر

أول تعليق أمريكي على تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل بشأن قطر

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

ترشيحاتنا

اندلاع حريق هائل في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران|فيديو

علي معلول يعتزل اللعب دوليا

حظر تأجير الدراجات للأطفال الأقل من سن 8 سنوات بأمر القانون

منظر مرعب.. موجات ضخمة تدمر منشأة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ |فيديو وصور

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وجهها تشوه بالكامل.. هل يمكن مقاضاة طبيب ريهام سعيد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

ملابس لافتة.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ