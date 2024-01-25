بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على الدفاع عن نفسه ضد روسيا

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الخميس نقلا عن خبراء أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على مواجهة روسيا في حالة نشوب صراع محتمل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن روسيا لا تزال تتفوق على دول الناتو الأوروبية في عدد الدبابات وأنظمة المدفعية والطائرات.

وأوضح بنيامين تاليس، الخبير في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية: "أوروبا ليست فقط غير مستعدة للحرب، بل إنها لا تستعد لها حتى الآن".

من جهته، أضاف سفير الولايات المتحدة السابق لدى بولندا دانييل فرايد أن “الأوروبيين ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم”.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو ليس لديها مصلحة في الصراع مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".