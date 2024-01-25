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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

غزة
غزة

قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أن تصنف قانونيًا تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال العملية العسكرية في قطاع غزة على أنها إبادة جماعية.

وأضاف لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أستانا الدولي الحادي والعشرين حول سوريا، إن "الأحداث المأساوية في قطاع غزة غير إنسانية"، لافتا إلى أنه عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من الضحايا في وقت قصير، بما في ذلك النساء والأطفال، فمن المؤكد أن هذه جريمة حقيقية، ويمكن تفسيرها على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن الأساس القانوني هذه الجرائم يجب أن توفره محكمة العدل الدولية في قضية لاهاي، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية للاعتراف بأعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها إبادة جماعية.

ووفقا للمبعوض الروسي، فقد ركز المشاركون في اجتماع أستانا الدولي على الوضع في قطاع غزة وما حوله، لأن "سياسة التساهل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية للغاية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها". 

وحذر من أنه "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فإنها ستمتد حتما إلى لبنان وسوريا، وإذا شاركت هذه الدول، فإن القوى الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ستعاني أيضا"، مضيفا: "أعتقد أن لا أحد يريد أن يحدث هذا، ويجب منعه بكل الوسائل الممكنة".

وقال لافرينتييف أن الخيار الوحيد لتحقيق التسوية هو "معالجة مسألة تشكيل الدولة الفلسطينية على الفور، لذلك سيتعين على المجتمع الدولي أن يقوم بعمل دقيق للغاية، في أقرب وقت ممكن، لإقناع إسرائيل بوقف القتال في قطاع غزة والجلوس فعليًا إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين للتحدث حول مسألة نظام الدولتين"، مشددا على أنه يجب ألا نسمح للمنطقة بأكملها أن تشتعل مرة أخرى وتتحول إلى منطقة صراع كبيرة.

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